Прочитай строки из стихотворения Н.А. Заболоцкого Метаморфозы. Какие изменения происходят с человеком в подростковом возрасте?
Обществознание
Прочитай строки из стихотворения Н.А. Заболоцкого Метаморфозы. Какие изменения происходят с человеком в подростковом возрасте?
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Гость:
Меняется внешность и характер, мнение и приоритеты. Так же человек взрослеет
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