Изготовили три янтарных ожерелья . В первом было 45 бусин , во втором на 12 бусин меньше , чем в первом , а в третьем на 8 бусин больше , чем во втором . Сколько бусин в третьем ожерелье .

Математика

Изготовили три янтарных ожерелья . В первом было 45 бусин , во втором на 12 бусин меньше , чем в первом , а в третьем на 8 бусин больше , чем во втором . Сколько бусин в третьем ожерелье .

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