Изготовили три янтарных ожерелья . В первом было 45 бусин , во втором на 12 бусин меньше , чем в первом , а в третьем на 8 бусин больше , чем во втором . Сколько бусин в третьем ожерелье .
Математика
Изготовили три янтарных ожерелья . В первом было 45 бусин , во втором на 12 бусин меньше , чем в первом , а в третьем на 8 бусин больше , чем во втором . Сколько бусин в третьем ожерелье .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-12=33 (б) во втором ожерелье 33+8=41 (б.) Ответ: в третьем ожерелье 41 бусина
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