Решите уравнение 2x=1/4
Алгебра
Решите уравнение 2x=1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х=1/4 х=1/4 :2 х=1/4*1/2 х=1/8
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