Двое рабочих , работая одновременно , выполнили всю работу за 5 дней. Если бы первый рабочий работал в 2 раза быстрее , а второй - в 2 раза медленнее , то всю работу они выполнили бы за 4 дня. За сколько дней , выполнил бы рабо...

Математика

Двое рабочих , работая одновременно , выполнили всю работу за 5 дней. Если бы первый рабочий работал в 2 раза быстрее , а второй - в 2 раза медленнее , то всю работу они выполнили бы за 4 дня. За сколько дней , выполнил бы работу каждый рабочий , работая отдельно?

Автор: Гость