Помогите в один столбик слово сочетание сущ+причастие. во второй столбик сущ +прил

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Помогите в один столбик слово сочетание сущ+причастие. во второй столбик сущ +прил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное+причастие: 1. Заросшее лесами 2. Место заросшее 3. Цветущими кустарниками 4. Ослепляющим огнём 5. Шипящий хвост 6. Хвост разрывавшийся 7. По утоптанным тропинкам 8. Задевавшего орешника 9. Озарённая солнцем 10. Покрытые рельсы Существительное+прилагательное: 1. Место первобытное 2. Красным деревом 3. Лесами чинаровыми 4. Рубиновым огнём 5. Резкая молния 6. Ветвистая молния 7. Мокрые рельсы 8. В стеклянной сети 9. Резкий дождь 10. Крупный дождь
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