Помогите вставьте пропущенные цифры 3? 25? 9? +7? 84? 6 ? 50? 108 ^^^^^^^^^^ 50? 1? 42 -? 368? 7 ? 72? 30?
Математика
Помогите вставьте пропущенные цифры 3? 25? 9? +7? 84? 6 ? 50? 108 ^^^^^^^^^^ 50? 1? 42 -? 368? 7 ? 72? 30?
Ответ(ы):
Гость:
3725692 + 778416 --------------- 4504108 5061142 - 336837 ------------- 4724305
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