Помогите второе сделать
Қазақ тiлi
Помогите второе сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біз ауылдың маңында өмір сүреміз.Біздің баубақшаларымызда алмаағаштары өте көп.
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