Помогите : вычислите значение выражения a : b , если : 1) a=7020 и b=6; 2) a=17418 и b=3.
Математика
Помогите : вычислите значение выражения a : b , если : 1) a=7020 и b=6; 2) a=17418 и b=3.
Ответ(ы):
Гость:
Значит, за место а подставляем число 7020 и за место в подставляем число 6, т.к а=7020 и в=6. Получается 1170, 2) 5806
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