Как переводится :from Monday to friday.

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Как переводится :from Monday to friday.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С понедельника по пятницу 
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