Сосуд для охлаждения вина с низким широким туловищем на тонкой цилендрической но??ке

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Сосуд для охлаждения вина с низким широким туловищем на тонкой цилендрической но??ке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Псиктер – сосуд на высокой толстой  цилиндрической ножке. Такая форма  позволяла вставлять псиктер в другойсосуд для охлаждения жидкостей.
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