Сосуд для охлаждения вина с низким широким туловищем на тонкой цилендрической но??ке
История
Сосуд для охлаждения вина с низким широким туловищем на тонкой цилендрической но??ке
Ответ(ы):
Гость:
Псиктер – сосуд на высокой толстой цилиндрической ножке. Такая форма позволяла вставлять псиктер в другойсосуд для охлаждения жидкостей.
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