Семья в которой родился Тургенев была большой или маленькой

Литература
Семья в которой родился Тургенев была большой или маленькой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У его родителей были еще дети ,помимо Ивана Сергеевича 
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