Плиз решите 3 задачи

Гость: Гость:

1 задача 1) 165:15=11(кг) апельсинов 2) 375:15=25(кг) яблок Ответ: 11 кг апельсинов и 25 кг яблок привезли в один магазин 2 задача х - в одном куске х+28 - во втором куске.в двух кусках всего - 58 м. х+х+28=58 2х+28=58 2х=58-28 2х=30 х=30:2 х=15(м) в одном куске х+28=15+28=43( м) во втором куске 3 задача 1) 860:215=4(км/ч) скорость пешехода 2) 8:4=2(ч) пешеход пройдет 8 км 3) 860*2=1720(км) пролетит самолет