Написать о дедуктивном методе по произведению!например Шерлока Хомса

Обществознание
Написать о дедуктивном методе по произведению!например Шерлока Хомса
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Ответ(ы):
Гость:
Дедукция -это переход частного к общему.то есть,например,от его наблюдений.факторов, улик к общему выводу.
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