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2y-5 -----=3y+21 y +5 ----- 2y+1
Алгебра
2y-5 -----=3y+21 y +5 ----- 2y+1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2у-5 +у+26=3у+21; у+5+у-4=2у+1
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