Помогите выделить главные члены предложения.

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Помогите выделить главные члены предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду ставить цифры,а то писать очень долго) 0-подлежащие,   = -сказуемое 1.наступает=   вечер-0 2.тени-0   лежат = 3.скрылось=          солнце-0 4.вертятся =            синички-0 5.кормятся =           птицы-0 6.дятел-0          долбит = замолкнут,заснут = -однородные сказ.  птицы,звери-0.одн.подл. 7.наступит =       ночь-0
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