Помогите выделить главные члены предложения.

Гость: Гость:

Я буду ставить цифры,а то писать очень долго) 0-подлежащие, = -сказуемое 1.наступает= вечер-0 2.тени-0 лежат = 3.скрылось= солнце-0 4.вертятся = синички-0 5.кормятся = птицы-0 6.дятел-0 долбит = замолкнут,заснут = -однородные сказ. птицы,звери-0.одн.подл. 7.наступит = ночь-0