Помогите Выполнить действия. 1 кг 300 г - 890г = 63 м(3) 89 дм(3) *147 = 17 ч 48мин + 12 ч 36мин = 8 л??т 5 мес. + 12 лет 9 мес. =

Гость: Гость:

1 кг 300 г - 890г= 410 г 63 м(3) 89дм(3) * 147 = ? я не смогла 17 ч 48 мин + 12 ч 36 мин = 5 часов 24 мин 8 лет 5 мес + 12 лет 9 мес= 20 лет 2 мес