Помогите выполнить это упражнение! все в заданию сказано как делать что бы не подч в скобочках можно написать как

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Помогите выполнить это упражнение! все в заданию сказано как делать что бы не подч в скобочках можно написать как
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Сложноподчиненное, с придаточным изъяснительным, запятая перед чего. 2. Сложносочиненное, запятая перед и. 3. Сложноподчиненное с придаточным следствия, запятая перед отчего. 4. Сложносочиненное, запятая перед и 5.  Сложноподчиненное с придаточным изъяснительным, запятая перед что 6. Сложноподчиненное с придаточным изъяснительным, запятая перед чего. 7. Сложноподчиненное с придаточным следствия, запятая перед почему.
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