Осуществите цепочку превращений S(0)-gt;S(-2)-gt;S(-2)-gt;S(+4)-gt;S(+6)-gt;S(+4)
Химия
Осуществите цепочку превращений S(0)-gt;S(-2)-gt;S(-2)-gt;S(+4)-gt;S(+6)-gt;S(+4)
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