Вставьте союзные слово который согласуя его с определяемым существительным в роде и числе. В эфире звучала музыка, ... вызывала воспоминания юности. Учителя порадовало сочинение, ... было написано в стихотворной форме. У моего...

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Вставьте союзные слово который согласуя его с определяемым существительным в роде и числе. В эфире звучала музыка, ... вызывала воспоминания юности. Учителя порадовало сочинение, ... было написано в стихотворной форме. У моего друга было увлечение, ... занимало всё его свободное время. Стихи, ... вошли в новый сборник, написаны молодыми авторами.

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