а)туристы прошли 23 пути. какую часть пути ему осталось пройти?какую часть пути больше ? на сколько? б) прочитали 14 всей книги. какую часть книжки осталось прочитать ? больше или меньше половины книги осталось прочитать ? на ...
Математика
а)туристы прошли 23 пути. какую часть пути ему осталось пройти?какую часть пути больше ? на сколько? б) прочитали 14 всей книги. какую часть книжки осталось прочитать ? больше или меньше половины книги осталось прочитать ? на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
А)1-2/3=1/3 - это им осталось пройти 2/3>1/3 на 1/3 б) 1-1/4=3/4 - осталось прочитать больше половины на 1/4
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