а)туристы прошли 23 пути. какую часть пути ему осталось пройти?какую часть пути больше ? на сколько? б) прочитали 14 всей книги. какую часть книжки осталось прочитать ? больше или меньше половины книги осталось прочитать ? на ...

Математика

а)туристы прошли 23 пути. какую часть пути ему осталось пройти?какую часть пути больше ? на сколько? б) прочитали 14 всей книги. какую часть книжки осталось прочитать ? больше или меньше половины книги осталось прочитать ? на сколько?

Автор: Гость