В кувшине впятеро больше воды чем в чайнике, а в чайнике на восемь стаканов меньше чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Пожалуйста помогите решить.

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В кувшине впятеро больше воды чем в чайнике, а в чайнике на восемь стаканов меньше чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Пожалуйста помогите решить.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В кувшине 10 литров а в чайнике 2 литра
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