В кувшине впятеро больше воды чем в чайнике, а в чайнике на восемь стаканов меньше чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Пожалуйста помогите решить.

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В кувшине впятеро больше воды чем в чайнике, а в чайнике на восемь стаканов меньше чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Пожалуйста помогите решить.

Автор: Гость