1.Почему на лыжах удобнее передвигаться по рыхлому снегу? 2.Каким ножом легче резать хлеб,и почему?(сточки зрения физики)
Физика
1.Почему на лыжах удобнее передвигаться по рыхлому снегу? 2.Каким ножом легче резать хлеб,и почему?(сточки зрения физики)
Ответ(ы):
Гость:
Площадь лыж больше площади стопы и за счёт этого на лыжах человек не проваливается. Острым ножом т.к. площадь лезвия острого ножа меньше чем у не заточенного ножа.
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