Любые ли два числа можно привести к общему знаменателю?
Математика
Любые ли два числа можно привести к общему знаменателю?
Ответ(ы):
Гость:
Да, любые две дроби. ..............
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