Решение задачи на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето

Математика

Решение задачи на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето

Автор: Гость