Решение задачи на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето
Математика
Решение задачи на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето
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