При взаимодействии 3,8 г. железа с серой образуется сульфид железа. Определите сколько граммов серы должно вступить в реакцию. Пожалуйста решите:)

Химия

При взаимодействии 3,8 г. железа с серой образуется сульфид железа. Определите сколько граммов серы должно вступить в реакцию. Пожалуйста решите:)

Автор: Гость