При взаимодействии 3,8 г. железа с серой образуется сульфид железа. Определите сколько граммов серы должно вступить в реакцию. Пожалуйста решите:)

Химия
При взаимодействии 3,8 г. железа с серой образуется сульфид железа. Определите сколько граммов серы должно вступить в реакцию. Пожалуйста решите:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Fe+S=FeS Дано: m(Fe)=3,8г Найти: m(S) Решение: M(Fe)=56г/моль M(FeS)=56+32=88г/моль Найдем массу, образовавшегося сульфида железа. 3.8/56=х/88 х=6 M(S)=32г/моль Найдем массу серы х/32=6/88 х=2,18 Ответ: m(S)=2,18г
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