Вычислите пожалуйста 45 от 20 , 14 от 60 ,37 от 70, 310 от 120 . Зарание благодарна

Математика
Вычислите пожалуйста 45 от 20 , 14 от 60 ,37 от 70, 310 от 120 . Зарание благодарна
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