Вычислите пожалуйста 45 от 20 , 14 от 60 ,37 от 70, 310 от 120 . Зарание благодарна

Математика

Вычислите пожалуйста 45 от 20 , 14 от 60 ,37 от 70, 310 от 120 . Зарание благодарна

Автор: Гость