Чему учит нас рассказ Грина "алые паруса"?

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Быть добрыми, не озлобляться, мужественными, совершать благородные поступки, не требуя ничего взамен, бороться с несправедливостью. Автор помогает юным читателям взрослеть нравственно, готовит их к самостоятельной жизни. Он не гасит в сердце читателей огонек надежды, веры в людей, чудеса, в мечту, в любовь. Феерия заканчивается на оптимистической ноте, герои не изменяют своей мечте, они верят в счастье. Эта книга учит молодых людей быть настоящими рыцарями, настоящими мужчинами.