Помогите пожалуста решить задачу у хозяйки три Карзины всего в них 60 кг яблок в пе??вый и второй корзинах вместе 38 кг яблок во второй и третей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок каждый корзине

Математика
Помогите пожалуста решить задачу у хозяйки три Карзины всего в них 60 кг яблок в пе??вый и второй корзинах вместе 38 кг яблок во второй и третей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок каждый корзине
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем сколько яблок в 3 корзине 60-38=22 кг во второй 40-22=18 кг в первой 38-18=20 кг проверим  22+18+20=60 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?
Ответить
Математика
Любые ли два числа можно привести к общему знаменателю?
Ответить
Литература
Чему учит нас рассказ Грина "алые паруса"?
Ответить
Русский язык
ЗАПИСАТЬ К ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ ОДНОКОРЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯЧИЙ, ОГУРЕЧНЫЙ, СТОЛ??ЧНЫЙ, КАРТОФЕЛЬНЫЙ, ЯГОДНЫЙ, ВОРОБЬИНЫЙ. ПРАЗДНИЧНЫЙ, ДЕРЕВЕНСК...
Ответить
Русский язык
S.O.S Пожалуйста помогите срочно !!! расставте следущие слова в алфавитном порядке ... Лиловый ,багровый,коричневый,серебристый,королевский,приглаш...
Ответить