Помогите пожалуста решить задачу у хозяйки три Карзины всего в них 60 кг яблок в пе??вый и второй корзинах вместе 38 кг яблок во второй и третей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок каждый корзине
Математика
Помогите пожалуста решить задачу у хозяйки три Карзины всего в них 60 кг яблок в пе??вый и второй корзинах вместе 38 кг яблок во второй и третей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок каждый корзине
Ответ(ы):
Гость:
Найдем сколько яблок в 3 корзине 60-38=22 кг во второй 40-22=18 кг в первой 38-18=20 кг проверим 22+18+20=60 кг
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