Помогите пожалуста решить задачу у хозяйки три Карзины всего в них 60 кг яблок в пе??вый и второй корзинах вместе 38 кг яблок во второй и третей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок каждый корзине

Математика

Помогите пожалуста решить задачу у хозяйки три Карзины всего в них 60 кг яблок в пе??вый и второй корзинах вместе 38 кг яблок во второй и третей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок каждый корзине

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