Помогите Фонетический разбор слова чижи и мороз
Русский язык
Помогите Фонетический разбор слова чижи и мороз
Ответ(ы):
Гость:
Чижи-2сл. ч (кв.скобка., ч с запятой сверху)-согл., мяг., зв. и (кв. скобка, и)-гл.,безуд. ж (кв.скобка, ж)-согл., зв., тв. и (кв. скобка, ы)-гл., уд. ------------------------------------------- 4 б., 4 зв. Мороз-2 сл м (кв.скобка, м)- согл., зв., тв. о (кв.скобка, а)- гл., безуд. р (кв. скобка, р)- согл., тв., зв. о (кв. скобка, о)- гл.,уд. з ( кв.скобка, с)- согл.,гл., тв. --------------------------------------------- 5 б., 5 зв.
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