Маленькое сочинение на тему "деревянное золото"

Гость: Гость:

Хохлома: деревянное золото!!!! Хохлома - было такое торговое село на Руси, в округе Нижнего Новгорода. С окрестных деревень свозили туда для продажи различные изделия, в том числе и деревянную посуду, расписанную дивными узорами. Из торгового села посуда уходила дальше, распространялась не только по Руси, но и по миру. А покупатели не очень разбирались - кто там и что изготовил, и роспись получила название по имени торгового села. Хохлома - это декоративная роспись деревянных изделий (посуды и мебели) , выполняется черными, красными, иногда зелеными красками по золотистому фону. Хохлома - истинно народная живопись. О том, почему в хохломской живописи используются только черный, красный и зеленый цвета рассказывают весьма поэтическую легенду. Будто жил на Руси в стародавние времена художник, который работал при царском дворе. Но мечталось ему создать нечто, уходящее корнями в самую глубь родной земли, понятное для каждого человека.