Тойға 100 адам шақырды Төре, Қожа, қарапайым Оларға 100 табақ ет қойды 1 қожаға 2 та??ақ 1 төреге 4 табақ 4 қарапайымға 1 табақ Барлығы не қожа төре қарапайым
Математика
Тойға 100 адам шақырды Төре, Қожа, қарапайым Оларға 100 табақ ет қойды 1 қожаға 2 та??ақ 1 төреге 4 табақ 4 қарапайымға 1 табақ Барлығы не қожа төре қарапайым
Ответ(ы):
Гость:
100 человек приглашенных на вечеринкуСудья, кожа, простойОни имеют 100 олово мяса1 мастер лист 21 лист арбитражного 44 Простой 1 лист
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