Решите пример 500-(28*5+25*4-120:2):6-(28:14+420:140)*30

Математика
Решите пример 500-(28*5+25*4-120:2):6-(28:14+420:140)*30
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
500-(140+100-60):6-(2+3)*30=500-180:6-5*30=500-30-150=320
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