Как переводится слово highest

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Как переводится слово highest
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Гость:
Ответ: высочайший( от слова high - высокий)
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