Чему хорошему учит нас рассказ Грина " алые паруса"
Литература
Чему хорошему учит нас рассказ Грина " алые паруса"
Ответ(ы):
Гость:
Ну там верить в сказку,не держать зла на плохих людей,быть добрым и отзывчивым...
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