3 т 1 ц (=илиlt; или gt;) 3т 10 кг - с поеснением .
Математика
3 т 1 ц (=илиlt; или gt;) 3т 10 кг - с поеснением .
Ответ(ы):
Гость:
1т=1000кг 1ц=100кг 3т1ц(3100кг) больше 3т10кг(3010кг)
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