3 т 1 ц (=илиlt; или gt;) 3т 10 кг - с поеснением .

Математика
3 т 1 ц (=илиlt; или gt;) 3т 10 кг - с поеснением .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1т=1000кг     1ц=100кг                                                                                       3т1ц(3100кг) больше 3т10кг(3010кг)
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