Вычислить процентную концентрацию 1,4М раствора нитрата серебра , плотность котор??го 1.18г/мл
Химия
Вычислить процентную концентрацию 1,4М раствора нитрата серебра , плотность котор??го 1.18г/мл
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык