Помогите вырази в часах 3/8 (эта дробь) в сутках
Математика
Помогите вырази в часах 3/8 (эта дробь) в сутках
Ответ(ы):
Гость:
В сутках 24 часа 24 х 3/8 = 9 часов
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