Вычеркни в числе 141565041 3 цифры так, чтобы получившиеся число делилось на 30
Математика
Вычеркни в числе 141565041 3 цифры так, чтобы получившиеся число делилось на 30
Ответ(ы):
Гость:
30=3*10 Чтобы число делилось на 30, оно должно делиться на 10 и на 3 одновременно. 115650-искомое число (1+1+5+6+5=18, 18 делится на 3; 115650 оканчивается нулём, значит число делится на 10) Мы вычеркнули 4, 4 и 1
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