Br2+SO2+H2O-HBr+H2SO4 составьте электронные уравнения расставьте коэфиценты в уравнении у??ажите окислитель и восстановитель, тип реакций

Химия
Br2+SO2+H2O-HBr+H2SO4 составьте электронные уравнения расставьте коэфиценты в уравнении у??ажите окислитель и восстановитель, тип реакций
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