Разбор по составу слова старики и платья
Русский язык
Разбор по составу слова старики и платья
Ответ(ы):
Гость:
Старики-корень стар,суффикс ик,и окончание. Платья- корень плать, я окончание.
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