Детали помогающие описать героя
Литература
Детали помогающие описать героя
Ответ(ы):
Гость:
В ангар вошел здоровенный белокурый детина в военной форме, с курительной трубкой в руке. Увидев меня, его обветренное лицо изменило выражение. Было похоже, что он еле сдерживает злость. Видно, он думал, что это я виноват во всем, что случилось. Как то так!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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