Детали помогающие описать героя

Гость: Гость:

В ангар вошел здоровенный белокурый детина в военной форме, с курительной трубкой в руке. Увидев меня, его обветренное лицо изменило выражение. Было похоже, что он еле сдерживает злость. Видно, он думал, что это я виноват во всем, что случилось. Как то так!!!!!!!!!!!!!!!!!!