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Пословица о Родине. ЕЁ смысл.
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Пословица о Родине. ЕЁ смысл.
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Гость:
Родина - мать, умей за нее постоять.
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