Упростить (8а-3а²+1)-(а-3а²)
Алгебра
Упростить (8а-3а²+1)-(а-3а²)
Ответ(ы):
Гость:
8а-3а^2+1-а+3а^2=7а+1
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