Помогите как составить генеалогическое древо по биологии 9 класс? По каким призна??ам делать помогите как оформить приведите примеры , а я подставлю свои . спасибо

Биология

Помогите как составить генеалогическое древо по биологии 9 класс? По каким призна??ам делать помогите как оформить приведите примеры , а я подставлю свои . спасибо

Автор: Гость