Помогите как составить генеалогическое древо по биологии 9 класс? По каким призна??ам делать помогите как оформить приведите примеры , а я подставлю свои . спасибо
Биология
Помогите как составить генеалогическое древо по биологии 9 класс? По каким призна??ам делать помогите как оформить приведите примеры , а я подставлю свои . спасибо
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