Почему у людей с плохими зубами часто болит желудок?

Гость: Гость:

Из-за курения бактерии попадают в желудок, может развиться гастрит. Или же зубы не чистишь, то бактерии которые ты принимаешь вместе с пищей атакуют зубную эмаль и разрушают их.Потом попадают в желудок. я думаю так.