Почему у людей с плохими зубами часто болит желудок?
Биология
Почему у людей с плохими зубами часто болит желудок?
Ответ(ы):
Гость:
Из-за курения бактерии попадают в желудок, может развиться гастрит. Или же зубы не чистишь, то бактерии которые ты принимаешь вместе с пищей атакуют зубную эмаль и разрушают их.Потом попадают в желудок. я думаю так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спешите,расставляя недостающие знаки препинания 1) Не шуми ты рожь спелым колоск??м 2)Куда ты светлый ручеёк стремишься? 3)Спой Светик не стыдись...
Литература
Биология
Помогите как составить генеалогическое древо по биологии 9 класс? По каким призна??ам делать помогите как оформить приведите примеры , а я подставл...
Русский язык
Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕ...