Почему у людей с плохими зубами часто болит желудок?

Биология
Почему у людей с плохими зубами часто болит желудок?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из-за курения бактерии попадают в желудок, может развиться гастрит. Или же зубы не чистишь, то бактерии которые ты принимаешь вместе с пищей атакуют зубную эмаль и разрушают их.Потом попадают в желудок. я думаю так.
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