Спешите,расставляя недостающие знаки препинания 1) Не шуми ты рожь спелым колоск??м 2)Куда ты светлый ручеёк стремишься? 3)Спой Светик не стыдись! 4) Друзья к чему весь этот шум? 5)Как милый Петушок поёшь ты громко важно

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Спешите,расставляя недостающие знаки препинания 1) Не шуми ты рожь спелым колоск??м 2)Куда ты светлый ручеёк стремишься? 3)Спой Светик не стыдись! 4) Друзья к чему весь этот шум? 5)Как милый Петушок поёшь ты громко важно

Автор: Гость