Спешите,расставляя недостающие знаки препинания 1) Не шуми ты рожь спелым колоск??м 2)Куда ты светлый ручеёк стремишься? 3)Спой Светик не стыдись! 4) Друзья к чему весь этот шум? 5)Как милый Петушок поёшь ты громко важно
Русский язык
Спешите,расставляя недостающие знаки препинания 1) Не шуми ты рожь спелым колоск??м 2)Куда ты светлый ручеёк стремишься? 3)Спой Светик не стыдись! 4) Друзья к чему весь этот шум? 5)Как милый Петушок поёшь ты громко важно
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