Пожалуйста Каким Богам поклонялись древние Египтяне продолжите список 1 бог Ра

История
Пожалуйста Каким Богам поклонялись древние Египтяне продолжите список 1 бог Ра
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Автор: Гость
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Гость:
1) Атум   2) Шу  3 Тефнут   4) Геб, 5)  Нут 6)Осирис  7) Исида  8) Сетх  9) Нефтида  10) Хор   11) Сет   12) Гор  13) Уджат   14) Анубис  и многие другие 
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