Пожалуйста Каким Богам поклонялись древние Египтяне продолжите список 1 бог Ра
История
Пожалуйста Каким Богам поклонялись древние Египтяне продолжите список 1 бог Ра
Ответ(ы):
Гость:
1) Атум 2) Шу 3 Тефнут 4) Геб, 5) Нут 6)Осирис 7) Исида 8) Сетх 9) Нефтида 10) Хор 11) Сет 12) Гор 13) Уджат 14) Анубис и многие другие
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