Оно возникает в результате общественного разделения труда , появления частной со??ственности и формирования общественных слоев. На Руси было представлено властью князя, дружины и вече

История

Оно возникает в результате общественного разделения труда , появления частной со??ственности и формирования общественных слоев. На Руси было представлено властью князя, дружины и вече

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