Оно возникает в результате общественного разделения труда , появления частной со??ственности и формирования общественных слоев. На Руси было представлено властью князя, дружины и вече
История
Оно возникает в результате общественного разделения труда , появления частной со??ственности и формирования общественных слоев. На Руси было представлено властью князя, дружины и вече
Ответ(ы):
Гость:
В общем,я немного не поняла твоего вопроса,так что ответ будет таков: Государство.
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