Оно возникает в результате общественного разделения труда , появления частной со??ственности и формирования общественных слоев. На Руси было представлено властью князя, дружины и вече

История
Оно возникает в результате общественного разделения труда , появления частной со??ственности и формирования общественных слоев. На Руси было представлено властью князя, дружины и вече
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В общем,я немного не поняла твоего вопроса,так что ответ будет таков:  Государство.
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