Сумма двух чисел 348.второе число на 6 больше,чем 80% первого числа.найди первое число?
Математика
Сумма двух чисел 348.второе число на 6 больше,чем 80% первого числа.найди первое число?
Ответ(ы):
Гость:
Первое число - х Второе число - (0,8х+6) Сумма чисел равна 348 Составляем уравнение: х+0,8х+6=348 1,8х=348-6 1,8х=342 х=342:1,8 х=190 Ответ: Первое число равно 190
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