Как перевести обыкновенную дробь в десятичную?
Математика
Как перевести обыкновенную дробь в десятичную?
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы превратить дробь в десятичную, нужно и числитель и знаменатель умножить на одно и то же число, так чтобы в знаменателе получилось 10, 100, 1000 и т.д.
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